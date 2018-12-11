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      Поновлення Насірова на посаді голови ДФС: уряд оскаржить рішення суду

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      Уряд оскаржить поновлення Насірова на посаді голови ДФС
      Уряд оскаржить поновлення Насірова на посаді голови ДФС / 24 канал

      Кабінет міністрів оскаржить рішення суду про поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України. Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді, нардеп Вадим Денисенко.

      24 канал повідомляв, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

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      Нразі в уряді немає офіційного судового рішення по відновленню його (Насірова) на посаді голови ДФС. В той же час уряд прийняв абсолютно законне рішення про звільнення Насірова і, звичайно, буде подавати апеляцію на рішення про його відновлення на посаді,
      – написав Денисенко.

      Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.

      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Державна фіскальна служба Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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