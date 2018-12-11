Восстановление Насирова в должности главы ГФС: правительство обжалует решение суда

Кабинет министров обжалует решение суда о возобновлении Романа Насирова на должность главы Государственной фискальной службы Украины. Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде, нардеп Вадим Денисенко.

24 канал сообщал, что 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок.

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В настоящее время в правительстве нет официального судебного решения по восстановлению его (Насирова) на посту главы ГФС. В то же время правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию на решение о его восстановлении в должности,

– написал Денисенко.

Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.



31 января Кабмин уволил с должности главы ГФС Романа Насирова.