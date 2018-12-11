Почему суд восстановил в должности Насирова: эксперт назвал причину

Экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова восстановили в должности, поскольку его отстранение, а потом увольнение в связи с подозрением в совершении преступления было незаконным.

Об этом 24 каналу сообщил политический эксперт Андрей Вигиринский.

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По словам эксперта, в Уголовно-процессуальном кодексе нет такой нормы – увольнение в связи с подозрением в совершении преступления.

Как в случае с главой ГСЧС Сергеем Бочковским, так и Насировым, не было законных оснований для их увольнения. В Уголовно-процессуальном кодексе нет положения о том, что с момента предъявления подозрения чиновника можно отстранить и уволить. Уведомление о подозрении еще не означает, что человек виноват – до оглашения судебного приговора. В угоду активистам и тренду по борьбе с коррупцией Бочковского и Насирова уволили. А они это решение обжаловали,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Политолог отмечает: плохая ситуация, но за два года ни один из народных депутатов не внес законопроекта об изменениях в УПК. Для увольнения чиновников нужно было прописывать другие основания. К примеру, по результатам служебного расследования. Но которое не касается открытого уголовного производства.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Суд отменил распоряжение Кабмина Украины об увольнении Насирова с должности главы ГФС, а также и обязал восстановить Насирова на этой должности и выплатить упущенный заработок.



Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.



31 января Кабмин уволил с должности главы ГФС Романа Насирова.