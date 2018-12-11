Чому суд відновив на посаді Насірова: експерт назвав причину

Екс-главу Державної фіскальної служби Романа Насірова відновили на посаді, оскільки його відсторонення, а потім звільнення у зв’язку з підозрою у вчиненні злочину було незаконним.

Про це 24 каналу повідомив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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За словами експерта, в Кримінально-процесуальному кодексі немає такої норми – звільнення у зв’язку з підозрою у вчиненні злочину.

Як у випадку з головою ДСНС Сергієм Бочковським, так і Насіровим, не було законних підстав для їхнього звільнення. У Кримінально-процесуальному кодексі немає положення про те, що з моменту пред’явлення підозри чиновника можна відсторонити і звільнити. Повідомлення про підозру ще не означає, що людина винна – до оголошення судового вироку. На догоду активістам і тренду щодо боротьби з корупцією Бочковського і Насірова звільнили. А вони це рішення оскаржили,

– підкреслив Андрій Вігірінський.

Політолог зауважує: погана ситуація, але за два роки жоден з народних депутатів не вніс законопроекту про зміни до КПК. Для звільнення високопосадовців потрібно було прописувати інші підстави. Приміром, за результатами службового розслідування. Але яке не стосується відкритого кримінального провадження.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Суд скасував розпорядження Кабміну України про звільнення Насірова посади голови ДФС, а також та зобов'язав поновити Насірова на цій посаді і виплатити упущений заробіток.



Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.



31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.