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      Насіров поновився на посаді голови ДФС: рішення суду

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      Насіров поновився на посаді голови ДФС
      Насіров поновився на посаді голови ДФС / 24 канал

      У вівторок, 11 грудня, Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

      Про це у Facebook повідомив нардеп Андрій Журжій.

      Він зауважив, що суд скасував розпорядження Кабміну України про звільнення Насірова посади голови ДФС, а також та зобов'язав поновити Насірова на цій посаді і виплатити упущений заробіток.

      Читайте також: Родичі Насірова хочуть звести елітну нерухомість навколо Софійського собору: розгорівся скандал

      Повне рішення суду поки відсутнє, але представник Насірова Р.М. у суді повідомив, що просить поновити з причини порушення процедури при звільненні. Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства,
      – написав Журжій.

      Журжій Насіров ДФС
      Повідоммлення Журжія про поновлення на посаді Насірова

      Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.

      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Державна фіскальна служба Судді
      Джерело: 24 канал
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