Насіров поновився на посаді голови ДФС: рішення суду

У вівторок, 11 грудня, Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Про це у Facebook повідомив нардеп Андрій Журжій.

Він зауважив, що суд скасував розпорядження Кабміну України про звільнення Насірова посади голови ДФС, а також та зобов'язав поновити Насірова на цій посаді і виплатити упущений заробіток.

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Повне рішення суду поки відсутнє, але представник Насірова Р.М. у суді повідомив, що просить поновити з причини порушення процедури при звільненні. Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства,

– написав Журжій.



Повідоммлення Журжія про поновлення на посаді Насірова

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.



31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.