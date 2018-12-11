Насиров восстановился в должности главы ГФС: решение суда

Во вторник, 11 декабря, Окружной административный суд Киева восстановил в должности главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Андрей Журжий.

Он отметил, что суд отменил распоряжение Кабмина Украины об увольнении Насирова с должности главы ГФС, а также и обязал восстановить Насирова на этой должности и выплатить упущенный заработок.

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Полное решение суда пока отсутствует, но представитель Насирова Р.М. в суде сообщил, что просит восстановить по причине нарушения процедуры при увольнении. Судя по поведению одного из коллегии судей, суд сомневался в достоверности факта существования у экс-главы ГФС Украины гражданства Объединенного Королевства,

– написал Журжий.



Сообщение Журжия о восстановлении в должности Насирова

Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.



31 января Кабмин уволил с должности главы ГФС Романа Насирова.