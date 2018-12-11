Насіров уже в середу планує повернутися на роботу в ДФС

Поновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби Роман Насіров планує вже в середу, 12 грудня, приступити до виконання обов’язків.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK.

Я якраз під’їхав до Кабінету міністрів, але вже все зачинено. Сподіваюсь, що завтра будуть зроблені всі відповідні документи, і я зможу спокійно продовжити свою роботу,

– сказав Насіров.

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Він додав, що в середу його можна буде побачити у кабінеті очільника ДФС на Львівській площі, 8.

Не так багато тої зарплатні. Якщо я не помиляюсь, це 180 тисяч гривень,

– додав Насіров, коментуючи рішення суду про стягнення з ДФС 183 тисяч гривень на його користь.

Нагадаєм, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.



Кабінет міністрів оскаржить рішення про поновлення Насірова на посаді голови ДФС.



Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.



31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.