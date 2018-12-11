21:18
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, сегодня
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Насиров уже в среду планирует вернуться на работу в ГФС

      50 Читати новину українською
      Насиров планирует 12 декабря вернуться на работу в ГФС
      Насиров планирует 12 декабря вернуться на работу в ГФС / 24 канал

      Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров планирует уже в среду, 12 декабря, приступить к исполнению обязанностей.

      Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

      Я как раз подъехал к Кабинету министров, но уже все закрыто. Надеюсь, что завтра будут сделаны все соответствующие документы, и я смогу спокойно продолжить свою работу,
      – сказал Насиров.

      Читайте также: Почему суд восстановил в должности Насирова: эксперт назвал причину

      Он добавил, что в среду его можно будет увидеть в кабинете главы ГФС на Львовской площади, 8.

      Не так много той зарплаты. Если я не ошибаюсь, это 180 000 гривен,
      – добавил Насиров, комментируя решение суда о взыскании с ДФС 183 тысяч гривен в его пользу.

      Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущен заработок.

      Кабинет министров обжалует решение о восстановлении Насирова на посту главы ГФС.

      Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      31 января Кабмин уволил с должности председателя ДФС Романа Насирова.

      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная фискальная служба Роман Насиров
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Итог дня: КС запретил параллельное баллотирование на выборах-2012
       10 апреля 2012 , 21:24 0
      Яхты украинских олигархов зафиксировали в Средиземном море
       26 июля 2016 , 19:36 1
      Латыши надумали возобновить выпуск " Рафика"
       4 октября , 14:40
      Завтра "евробляхеры" перекроют дороги по всей Украине
       19 ноября , 14:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук