Насиров уже в среду планирует вернуться на работу в ГФС
Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров планирует уже в среду, 12 декабря, приступить к исполнению обязанностей.
Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
Я как раз подъехал к Кабинету министров, но уже все закрыто. Надеюсь, что завтра будут сделаны все соответствующие документы, и я смогу спокойно продолжить свою работу,
– сказал Насиров.
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Он добавил, что в среду его можно будет увидеть в кабинете главы ГФС на Львовской площади, 8.
Не так много той зарплаты. Если я не ошибаюсь, это 180 000 гривен,
– добавил Насиров, комментируя решение суда о взыскании с ДФС 183 тысяч гривен в его пользу.
Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущен заработок.
Кабинет министров обжалует решение о восстановлении Насирова на посту главы ГФС.
Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.
В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.
31 января Кабмин уволил с должности председателя ДФС Романа Насирова.