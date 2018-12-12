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      Рішення суду ще не означає, що Насіров знову очолить ДФС, – політтехнолог

      261 Читать новость на русском
      Рішення суду ще не означає, що Насіров знову очолить ДФС
      Рішення суду ще не означає, що Насіров знову очолить ДФС / 24 канал

      Окружний адміністративний суд Києва поновив Романа Насірова на посаді глави Державної фіскальної служби. Таке рішення означає, що суду виявилось недостатньо наданих доказів, а бо ж вони були подані неналежним чином.

      Таку думку на сайті Fakty.com.ua висловив український політтехнолог Олексій Голобуцький.

      24 канал повідомляв, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток. Проте вже відомо, що уряд оскаржить поновлення Насірова на посаді.

      Читайте також: Чому суд відновив на посаді Насірова: експерт назвав причину

      "Суд – окрема і незалежна гілка влади. Якщо було б телефонне право чи щось інше, то, звичайно, рішення було б іншим – бо керівництво держави не зацікавлене у подібних прецедентах. Однак незалежний суд мав право і можливість ухвалити саме таке рішення – він це зробив, не зважаючи на позицію влади", – написав політтехнолог.

      Він нагадав часи президентства Віктора Януковичі: "кого треба було – саджали без жодних питань, доказів і аргументів".

      Однак таке рішення суду не значить, що Насіров завтра повернеться на посаду. Більше того, за регламентом, рішення повинен ухвалити Кабмін. Уявлення не маю, яке саме буде рішення у цій ситуації, але мені здається, що все ж таки негативне,
      – вважає Голобуцький.

      Він також зазначив, що оскільки Кабмін переконаний, що звільнення Насірова було підставним і законним, а відновлення на посаді – недопустиме, то очевидно, що буде подано апеляцію на рішення суду.

      Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.

      Теги: Новини політики Новини України Роман Насіров Державна фіскальна служба Судді Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
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