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      Решение суда еще не означает, что Насиров снова возглавит ГФС, – политтехнолог

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      Решение суда еще не означает, что Насиров снова возглавит ГФС
      Решение суда еще не означает, что Насиров снова возглавит ГФС / 24 канал

      Окружной административный суд Киева возобновил Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы. Такое решение означает, что суду оказалось недостаточно представленных доказательств, или же потому что они были поданы ненадлежащим образом.

      Такое мнение на сайте Fakty.com.ua выразил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

      24 канал сообщал, что 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок. Однако уже известно, что правительство обжалует обновление Насирова в должности.

      Читайте также: Почему суд восстановил в должности Насирова: эксперт назвал причину

      "Суд – отдельная и независимая ветвь власти. Если бы было телефонное право или что-то другое, то, конечно, решение было бы другим – потому что руководство государства не заинтересовано в подобных прецедентах. Однако независимый суд имел право и возможность принять именно такое решение – он это сделал, несмотря на позицию власти", – написал политтехнолог.

      Он напомнил времена президентства Виктора Януковиче: "кого надо было – сажали без вопросов, доводов и аргументов".

      Однако такое решение суда не значит, что Насиров завтра вернется на должность. Более того, по регламенту, решение должен принять Кабмин. Понятия не имею, какое именно будет решение в этой ситуации, но мне кажется, что все же негативное,
      – считает Голобуцкий.

      Он также отметил, что поскольку Кабмин убежден, что увольнение Насирова было подставным и законным, а восстановление в должности – недопустимо, то очевидно, что будет подана апелляция на решение суда.

      Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров отсрочил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      31 января Кабмин уволил с должности председателя ГФС Романа Насирова.

      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Насиров Государственная фискальная служба Судьи Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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