21:39
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Насіров отримав Томос про поновлення на посаді": соцмережі обговорюють поновлення посадовця

      838 Читать новость на русском
      Соцмережі коментують поновлення Насірова на посаді голови ДФС
      Соцмережі коментують поновлення Насірова на посаді голови ДФС / 24 канал

      Соцмережі вибухнули обговореннями рішення суду, який поновив на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Так, інтернет-юзери і критикують цю подію, і водночас висміюють її.

      Зокрема, у соцмережах жартують про те, що картата ковдра знову повертається у моду.

      Читайте також: Резонансна справа Романа Насірова: тільки факти

      Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

      Кабінет міністрів оскаржить рішення про поновлення Насірова на посаді голови ДФС.

      Проте сам Насіров заявив, що вже у середу, 12 грудня, планує повернутись на роботу в ДФС.

       

      Теги: Новини України Державна фіскальна служба Роман Насіров Курйозні новини Карикатура Меми
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      сьогодні , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 773
      Як стати на квартирний облік: інструкція
      сьогодні , 19:01 Як стати на квартирний облік: інструкція
      Яніна Ткачук 793
      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      сьогодні , 19:01 Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      Дмитро Снєгирьов 3612
      Кого світ втратив у 2018 році: визначні політики, вчені, артисти
      сьогодні , 18:02 Кого світ втратив у 2018 році: визначні політики, вчені, артисти
      Наталя Боднар 3121
      Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      сьогодні , 17:30 Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      Павло Казарін 445
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Києві пройшов відкритий чемпіонат України з бодібілдингу
       29 жовтня 2016 , 23:38
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Подивіться на мавпу за кермом автобуса (відео)
       10 жовтня , 12:40
      Перші фото нового Seat Leon
       23 листопада , 17:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук