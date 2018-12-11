"Насіров отримав Томос про поновлення на посаді": соцмережі обговорюють поновлення посадовця
Соцмережі вибухнули обговореннями рішення суду, який поновив на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Так, інтернет-юзери і критикують цю подію, і водночас висміюють її.
Зокрема, у соцмережах жартують про те, що картата ковдра знову повертається у моду.
Читайте також: Резонансна справа Романа Насірова: тільки факти
Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.
Кабінет міністрів оскаржить рішення про поновлення Насірова на посаді голови ДФС.
Проте сам Насіров заявив, що вже у середу, 12 грудня, планує повернутись на роботу в ДФС.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
В Києві пройшов відкритий чемпіонат України з бодібілдингу29 жовтня 2016 , 23:38
Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук19 грудня 2010 , 15:35
Подивіться на мавпу за кермом автобуса (відео)10 жовтня , 12:40
Перші фото нового Seat Leon23 листопада , 17:43