"Насиров получил Томос о восстановлении в должности": соцсети обсуждают возобновление чиновника
Соцсети взорвались обсуждениями решения суда, который восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Так, интернет-пользователи и критикуют это событие, и одновременно высмеивают его.
В частности, в соцсетях шутят о том, что клетчатое одеяло снова возвращается в моду.
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Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок.
Кабинет министров обжалует решение о восстановлении Насирова на посту главы ГФС.
Однако сам Насиров заявил, что уже в среду, 12 декабря, планирует вернуться на работу в ГФС.
Источник: 24 канал
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