"Насиров получил Томос о восстановлении в должности": соцсети обсуждают возобновление чиновника

Соцсети взорвались обсуждениями решения суда, который восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Так, интернет-пользователи и критикуют это событие, и одновременно высмеивают его.

В частности, в соцсетях шутят о том, что клетчатое одеяло снова возвращается в моду.

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Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок.

Кабинет министров обжалует решение о восстановлении Насирова на посту главы ГФС.

Однако сам Насиров заявил, что уже в среду, 12 декабря, планирует вернуться на работу в ГФС.

Роман Насіров отримав Томос про поновлення на посаді голови ДФС — Пан Скоцький (@skotzkyi) 11 декабря 2018 г.

Якщо Насіров знову на посаді, то президентом може бути і Янукович.

Наукова юридична фантастика по-українськи. — Mariia Kriuchok (@Mariia_Doc) 11 декабря 2018 г.

Насіров поновився на работі через суд...

Янокович: А шо, так можна было? — Киевский (@Ale4kko) 11 декабря 2018 г.

Поновлення Насірова на посаді є одним із таємних пунктів рішення Вселенського патріархату про надання томосу Україні – джерело — Олєг у пальті (@olehpalto) 11 декабря 2018 г.

Роман Насиров громче всех начал свою предвыборную кампанию — Fursa Sergey (@FursaSergey) 11 декабря 2018 г.

Чекаємо, коли Окружний адміністративний суд Києва поновить на посаді Януковича. Або Сталіна. https://t.co/1UCBtCa1Ly — Уляна Супрун (@usuprun) 11 декабря 2018 г.