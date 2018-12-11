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      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Насиров получил Томос о восстановлении в должности": соцсети обсуждают возобновление чиновника

      22 Читати новину українською
      Соцсети комментируют возобновление Насирова на посту главы ГФС
      Соцсети комментируют возобновление Насирова на посту главы ГФС / 24 канал

      Соцсети взорвались обсуждениями решения суда, который восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Так, интернет-пользователи и критикуют это событие, и одновременно высмеивают его.

      В частности, в соцсетях шутят о том, что клетчатое одеяло снова возвращается в моду.

      Читайте также: Резонансное дело Романа Насирова: только факты

      Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок.

      Кабинет министров обжалует решение о восстановлении Насирова на посту главы ГФС.

      Однако сам Насиров заявил, что уже в среду, 12 декабря, планирует вернуться на работу в ГФС.

       

      Теги: Новости Украины Мемы Карикатура Курьезные новости Роман Насиров Государственная фискальная служба
      Источник: 24 канал
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