Насиров не вернулся на работу в ГФС, несмотря на свои обещания

Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров не явился 12 декабря в помещение учреждения, как анонсировал это накануне.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина, сообщает "Громадське".

24 канал сообщал, что 11 декабря Насиров заявил, что планирует уже в среду, 12 декабря, приступить к исполнению обязанностей председателя ДФС после решения суда о восстановлении его в должности.

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Романа Насирова в здании нет. Так же мы не получили соответствующего решения суда относительно его восстановления в должности. Если придет – будем решать проблемы постепенно,

– сказала пресс-секретарь ДФС.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ДФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущен заработок.



Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров видтерминовував рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.



31 января Кабмин уволил с должности председателя ГФС Романа Насирова.