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      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Насиров не вернулся на работу в ГФС, несмотря на свои обещания

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      ГФС не получала решения суда о восстановлении Насирова в должности главы службы
      ГФС не получала решения суда о восстановлении Насирова в должности главы службы / 24 канал

      Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров не явился 12 декабря в помещение учреждения, как анонсировал это накануне.

      Об этом рассказала пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина, сообщает "Громадське".

      24 канал сообщал, что 11 декабря Насиров заявил, что планирует уже в среду, 12 декабря, приступить к исполнению обязанностей председателя ДФС после решения суда о восстановлении его в должности.

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      Романа Насирова в здании нет. Так же мы не получили соответствующего решения суда относительно его восстановления в должности. Если придет будем решать проблемы постепенно,
      – сказала пресс-секретарь ДФС.

      Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ДФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущен заработок.

      Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров видтерминовував рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      31 января Кабмин уволил с должности председателя ГФС Романа Насирова.

      как разворачиваются события после возобновления насирова в должности главы гфс:
       
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      Теги: Новости Украины Роман Насиров Новости политики Государственная фискальная служба
      Источник: 24 Канал
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