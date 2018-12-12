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      Суд вернул на должность председателя ГФС Насирова: появилась реакция США

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      Насирова восстановили в должности главы ГФС - реакция США
      Посольство США отреагировало на возвращение Насирова / Фото из открытых источников

      В посольстве США отреагировали на решение Окружного административного суда Киева восстановить в должности экс-главу ГФС Романа Насирова. Теперь дипломаты выразили сомнение в качестве проведенных в Украине судебной и антикоррупционной реформ.

      Об этом говорится на официальной странице в Twitter посольства.

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      В посольстве отмечают, что такие реформы далеки от совершенства.

      Украинский народ заслуживает правительство, которое не злоупотребляет своими должностями, а также на эффективную, справедливую судебную систему, которая может привлечь к ответственности влиятельных лиц. Если вчерашнее решение относительно Насирова такое, как сообщается, это означало бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства,
      – заявили там.

      Кроме того, дипломаты отметили, что остаются преданными сотрудничеству с украинцами и антикоррупционными институтами для борьбы с коррупцией во власти.

      Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок.

      Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров оттерминировал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная фискальная служба Роман Насиров Новости США
      Источник: 24 Канал
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