Антикорупційний Майдан: чи готові українці до протесту у зв’язку з поновленням Насірова?

Поновлення Насірова на посаді голови ДФС не змінить щось суттєво у відношенні українців до влади. Це викличе ще більше розчарування в суспільстві, але масових акцій протесту не буде.

Таку думку 24 каналу висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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За словами соціолога, українці не перший рік вкрай негативно оцінюють ситуацію боротьби з корупцією. У випадку з Насіровим, люди ще раз переконаються, що були праві.

Українці давно переконалися, що ефективної боротьби з корупцією немає. Епізод з Насіровим їх не здивує. І конкретних наслідків це не матиме. Крім того, що рейтинги влади та провладних сил ще більше впадуть. Навряд чи будуть протести. До того ж, протестні настрої в Україні зараз не найвищі. Це пов’язано з розчаруванням людей. Тому вони не дуже рвуться на протести. Треба, щоб людей щось дуже обурило всіх разом,

– наголосила Ірина Бекешкіна.

Фахівець також відзначила, що немає прямого зв’язку між рівнем протестних настроїв і протестами. Тим більше, скоро вибори, і українці зможуть під час голосування висловити своє ставлення до дій влади.

"Очевидно те, що влада вирішила з корупцією домовлятися. Перед президентськими виборами можливі були дві реакції. Одна – пришвидшення відкритих справ проти чиновників-корупціонерів, які тривають роками. І цим реабілітуватися і підвищити рейтинг влади. Уже забули про так званих діамантових прокурорів. Тут ще й Насіров. Другий – домовлятися. Пішли другим шляхом", – зазначила Бекешкіна.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Суд скасував розпорядження Кабміну України про звільнення Насірова посади голови ДФС, а також та зобов'язав поновити Насірова на цій посаді і виплатити упущений заробіток.



Брат народного депутата Мустафи Найєма Масі закликав людей вийти на Майдан через рішення Окружного адмінсуду Києва поновити Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.



31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.