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      Антикоррупционный Майдан: готовы ли украинцы к протесту в связи с восстановлением Насирова?

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      Насирова, подозреваемого в коррупции, восстановили в должности
      Насирова, подозреваемого в коррупции, восстановили в должности / Фото из открытых источников

      Возобновление Насирова на посту главы ГФС не изменит чего-то существенного в отношении украинцев к власти. Это вызовет еще большее разочарование в обществе, но массовых акций протеста не будет.

      Такое мнение 24 каналу высказала директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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      По словам социолога, украинцы не первый год крайне негативно оценивают ситуацию борьбы с коррупцией. В случае с Насировым, люди еще раз убедятся, что были правы.

      Украинцы давно убедились, что эффективной борьбы с коррупцией нет. Эпизод с Насировым их не удивит. И конкретных последствий это иметь не будет. Кроме того, что рейтинги власти и провластных сил еще больше упадут. Вряд ли будут протесты. К тому же, протестные настроения в Украине сейчас не самые высокие. Это связано с разочарованием людей. Поэтому они не очень рвутся на протесты. Надо, чтобы людей что-то очень возмутило всех вместе,
      – отметила Ирина Бекешкина.

      Специалист также отметила, что нет прямой связи между уровнем протестных настроений и протестами. Тем более, скоро выборы, и украинцы смогут во время голосования выразить свое отношение к действиям власти.

      "Очевидно, что власти решили с коррупцией договариваться. Перед президентскими выборами возможны были две реакции. Одна – ускорение открытых дел против чиновников-коррупционеров, которые длятся годами. И этим реабилитироваться и повысить рейтинг власти. Уже забыли о так называемых алмазных прокурорах. Здесь еще и Насиров. Второй – договариваться. Пошли другим путем", – отметила Бекешкина.

      Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Суд отменил распоряжение Кабмина Украины об увольнении Насирова с должности председателя ГФС, а также обязал восстановить Насирова на этой должности и выплатить упущенный заработок.

      Брат народного депутата Мустафы Найема Массе призвал людей выйти на Майдан из-за решения Окружного админсуда Киева восстановить Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.

      Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров оттерминировал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      31 января Кабмин уволил с должности председателя ГФС Романа Насирова.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Насиров протесты Коррупция
      Источник: 24 канал
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