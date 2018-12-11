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      Вирок фейковій судовій "реформі", – Садовий про поновлення Насірова на посаді глави ДФС

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      Садовий прокоментував поновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС
      Садовий прокоментував поновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС / Фото з відкритих джерел

      Лідер "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що поновлення скандального Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби - це вироком судовій реформі в Україні.

      Про це мер Львова написав у своєму Facebook.

      Читайте також: Чому суд відновив на посаді Насірова: експерт назвав причину

      Насіров. Суд. Поновлення. Це вирок фейковій судовій "реформі". Це вони роблять не соромлячись до виборів. Уявіть собі що вони планують робити після,
      – наголосив Садовий.

      Львівський мер також зізнався, що йому пропонували значну вигоду за те, аби його патія проголосувала за судову реформу.

      "Мені за те, аби "Самопоміч" голосувала за цю ганебну реформу, обіцяли золоті гори. Тепер розумію чому. Тут така справа – або вони нас, або ми їх", – підсумував чиновник.

      Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

      У чому підозрюється Насіров? Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.

      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Самопоміч Андрій Садовий Державна фіскальна служба Судді
      Джерело: 24 Канал
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