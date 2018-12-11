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      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Приговор фейковой судебной "реформе", – Садовый о восстановлении Насирова на посту главы ГФС

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      Садовый прокомментировал возобновление Романа Насирова на посту главы ГФС
      Садовый прокомментировал возобновление Романа Насирова на посту главы ГФС / Фото из открытых источников

      Лидер "Объединения" Самопомич" Андрей Садовый заявил, что возобновление скандального Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы - это приговор судебной реформе в Украине.

      Об этом мэр Львова написал в своем Facebook.

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      Насиров. Суд. Возобновление. Это приговор фейковой судебной "реформе". Это они делают не стесняясь до выборов. Представьте себе что они планируют делать после,
      – подчеркнул Садовый.

      Львовский мэр также признался, что ему предлагали значительную выгоду за то, чтобы его партия проголосовала за судебную реформу.

      "Мне за то, чтобы "Самопомич" голосовала за эту позорную реформу, обещали золотые горы. Теперь понимаю, почему. Тут такое дело – или они нас, или мы их", – подытожил чиновник.

      Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок.

      В чем подозревается Насиров?Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      31 января Кабмин уволил с должности главы ГФС Романа Насирова.

      Теги: Новости Украины Самопомич Судьи Государственная фискальная служба Роман Насиров Андрей Садовой Новости политики
      Источник: 24 Канал
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