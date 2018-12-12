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      У суді пояснили, чому поновили Насірова на посаді голови ДФС

      1299 Читать новость на русском
      Чому суд поновив Насірова на посаді голови ДФС
      Чому суд поновив Насірова на посаді голови ДФС / 24 канал

      Рішення про звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби ґрунтувалось виключно на наявності в нього подвійного громадянства, що не вдалось довести. Так пояснила рішення суду про поновлення Насірова на посаді голова у справі про звільнення посадовця суддя Окружного адмінсуду Києва Наталія Клименчук.

      Про це пише Судово-юридична газета.

      Суддя пояснила, що рішення про звільнення Насірова ґрунтувалось виключно на наявності у нього подвійного громадянства. У своєму позові Насіров спростовував таку інформацію, і через це вважав рішення протиправним. Також посадовець наполягав на тому, що рішення про його звільнення ухвалювали із порушенням, оскільки цьому не передувало відповідне подання прем'єр-міністра України.

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      Суд встановив, що єдиним документом, у якому згадується наявність у Насірова подвійного громадянства, є адресований міністру фінансів України лист посольства Великобританії. У листі мовиться про надання Національному антикорупційному бюро якоїсь інформації щодо Насірова, зокрема про його британський паспорт. У листі також обіцяють надати матеріали, що підтверджують подвійне громадянство Насірова.

      Клименчук пояснила, що лист викликає певні сумніви. Усе тому, що хоч відправником листа і вказане посольство Великобританії, там відсутній підпис уповноваженого посла. Крім того, суду не надали обіцяні в тому листі матеріали, що підтверджують наявність у Насірова британського паспорта.

      Відтак, суд не мав підстав, щоб визнати, що у Насірова є подвійне громадянство, тож рішення про звільнення його з посади голови ДФС визнали безпідставним. Суддя уточнила, що з Кодексом адмінсуду, саме на відповідачеві лежав обов'язок довести правоту ухвалених ними рішень.

      Ще однією підставою задоволення позову Насірова стало порушення порядку ухвалення рішення про його звільнення – цьому насправді має передувати внесення подання прем'єр-міністром, на що посилався Насіров у своєму оскарженні. Суд встановив, що прем'єр-міністр не вносив на розгляд Кабміну таке подання.

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      Клименчук резюмувала, що згідно з Кодексом законів про працю України, суд зобов'язаний відновити на посаді особу у разі встановлення обставин незаконного її звільнення. Це і зробив суд 11 грудня. Суддя додала, що не отримувала жодних погроз через ухвалене рішення та не має сумнівів щодо неупередженості судової колегії.

      Нагадаєм, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

      Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      31 січня Кабмін звільнив із посади голови ДФС Романа Насірова.

      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Державна фіскальна служба Розслідування Судді
      Джерело: 24 Канал
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