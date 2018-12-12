В суде объяснили, почему восстановили Насирова в должности главы ГФС

Решение об увольнении Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства, что не удалось доказать. Так объяснила решение суда о восстановлении Насирова в должности глава по делу об увольнении чиновника судья Окружного админсуда Киева Наталья Клименчук.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Судья пояснила, что решение об увольнении Насирова основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства. В своем иске Насиров опровергал такую информацию, и из-за этого считал решение противоправным. Также чиновник настаивал на том, что решение о его увольнении принимали с нарушением, поскольку этому не предшествовало соответствующее представление премьер-министра Украины.

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Суд установил, что единственным документом, в котором упоминается наличие у Насирова двойного гражданства, является адресованное министру финансов Украины письмо посольства Великобритании. В письме говорится о предоставлении Национальному антикоррупционному бюро какой-либо информации в отношении Насирова, в частности о его британском паспорте. В письме также обещают предоставить материалы, подтверждающие двойное гражданство Насирова.

Клименчук пояснила, что письмо вызывает определенные сомнения. Все потому, что хоть отправителем письма и указано посольство Великобритании, там отсутствует подпись уполномоченного посла. Кроме того, суду не предоставили обещанные в том письме материалы, подтверждающие наличие у Насирова британского паспорта.

Следовательно, суд не имел оснований, чтобы признать, что у Насирова есть двойное гражданство, поэтому решение об увольнении его с должности главы ГФС признали безосновательным. Судья уточнила, что с Кодексом админсуда, именно на ответчике лежала обязанность доказать правоту принятых ими решений.

Еще одним основанием удовлетворения иска Насирова стало нарушение порядка принятия решения о его увольнении – этому на самом деле должно предшествовать внесение представления премьер-министром, на что ссылался Насиров в своем обжаловании. Суд установил, что премьер-министр не внес на рассмотрение Кабмина такое представление.

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Клименчук резюмировала, что согласно Кодексу законов о труде Украины, суд обязан восстановить в должности лицо в случае установления обстоятельств незаконного его увольнения. Это и сделал суд 11 декабря. Судья добавила, что не получала никаких угроз за принятое решение и не имеет сомнений относительно беспристрастности судебной коллегии.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок.



Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.



31 января Кабмин уволил с должности главы ГФС Романа Насирова.