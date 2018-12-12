15:29
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      В суде объяснили, почему восстановили Насирова в должности главы ГФС

      20 Читати новину українською
      Почему суд восстановил Насирова в должности главы ДФС
      Почему суд восстановил Насирова в должности главы ДФС / 24 канал

      Решение об увольнении Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства, что не удалось доказать. Так объяснила решение суда о восстановлении Насирова в должности глава по делу об увольнении чиновника судья Окружного админсуда Киева Наталья Клименчук.

      Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

      Судья пояснила, что решение об увольнении Насирова основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства. В своем иске Насиров опровергал такую информацию, и из-за этого считал решение противоправным. Также чиновник настаивал на том, что решение о его увольнении принимали с нарушением, поскольку этому не предшествовало соответствующее представление премьер-министра Украины.

      Читайте также: Решение суда еще не означает, что Насиров снова возглавит ГФС, – политтехнолог

      Суд установил, что единственным документом, в котором упоминается наличие у Насирова двойного гражданства, является адресованное министру финансов Украины письмо посольства Великобритании. В письме говорится о предоставлении Национальному антикоррупционному бюро какой-либо информации в отношении Насирова, в частности о его британском паспорте. В письме также обещают предоставить материалы, подтверждающие двойное гражданство Насирова.

      Клименчук пояснила, что письмо вызывает определенные сомнения. Все потому, что хоть отправителем письма и указано посольство Великобритании, там отсутствует подпись уполномоченного посла. Кроме того, суду не предоставили обещанные в том письме материалы, подтверждающие наличие у Насирова британского паспорта.

      Следовательно, суд не имел оснований, чтобы признать, что у Насирова есть двойное гражданство, поэтому решение об увольнении его с должности главы ГФС признали безосновательным. Судья уточнила, что с Кодексом админсуда, именно на ответчике лежала обязанность доказать правоту принятых ими решений.

      Еще одним основанием удовлетворения иска Насирова стало нарушение порядка принятия решения о его увольнении – этому на самом деле должно предшествовать внесение представления премьер-министром, на что ссылался Насиров в своем обжаловании. Суд установил, что премьер-министр не внес на рассмотрение Кабмина такое представление.

      Читайте также: Насиров не вернулся на работу в ГФС, несмотря на свои обещания

      Клименчук резюмировала, что согласно Кодексу законов о труде Украины, суд обязан восстановить в должности лицо в случае установления обстоятельств незаконного его увольнения. Это и сделал суд 11 декабря. Судья добавила, что не получала никаких угроз за принятое решение и не имеет сомнений относительно беспристрастности судебной коллегии.

      Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок.

      Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

      31 января Кабмин уволил с должности главы ГФС Романа Насирова.

      Теги: Судьи Расследования Государственная фискальная служба Роман Насиров Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      сегодня , 15:04 Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      Блог Соцмережі 194
      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      сегодня , 13:33 Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      Дід Панас 773
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сегодня , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 810
      Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      сегодня , 08:40 Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      Ольга Черненко 2039
      Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"
      сегодня , 08:00 Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"
      Ігор Саджениця 448
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      В Виннице открыли музей мусора
       8 июня 2013 , 17:22
      Шахты для хранения ядерного оружия превратились в руины
       5 декабря 2014 , 15:36
      Киев остановится в пробках из-за репетиции парада
       22 августа , 10:24
      Іспанія серйозно провалилась: фанати вимагають повернути 37-річну легенду, а тренер перебуває у небезпеці
       16 ноября , 14:08
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук