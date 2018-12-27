Признали ли в ГФС "восстановление" Насирова в должности: комментарий ведомства

В Государственной фискальной службе отметили, что руководителем учреждения остается Александр Власов, которого Кабинет Министров назначил на должность 5 сентября.

Об этом заявила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

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Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности главу ГФС Романа Насирова, уволенного с этой должности 31 января, и обязал выплатить ему упущенный заработок. В четверг, 27 декабря, восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров появился на рабочем месте, несмотря на отсутствие соответствующего решения Кабинета Министров.

Непряхина подчеркнула, что восстановление в должности Насирова через решение суда является неправомерным, поскольку субъектом назначения в данном случае является правительство.

"Согласно Конституции Украины, законам "О Кабинете Министров Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" правительство наделено полномочиями назначения на должность и увольнения с должности руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров. Подчеркиваю, именно правительство является субъектом назначения. В случае принятия решения правительством о восстановлении Романа Насирова на посту руководителя ГФС, Фискальная служба должна издать приказ об объявлении распоряжения Кабмина относительно восстановления Насирова на указанном посту", – отметила пресс-секретарь.

Потому председателем ГФС до решения Кабмина остается ее действующий глава Александр Власов.

Чтобы снять все вопросы – отвечаем. Да, Роман Насиров был сегодня в ГФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года,

– добавила Непряхина.

Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы. В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

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