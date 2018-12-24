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      "Реванш коррупционной системы": глава НАБУ прокомментировал востановление Насирова главой ГФС

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      Роман Насиров
      Роман Насиров / 24 канал

      11 декабря окружной административный суд Киева восстановил в должности главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, которого подозревают в хищении государственных денег. Это – признак реванша коррупционной системы в стране.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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      По его словам, люди, которых называют ботами, начали сразу писать, что в восстановлении Насирова в должности виновата НАБУ. Но этот процесс не имеет никакого отношения к тому делу, в котором подозревается экс-глава ГФС.

      Это отдельный административный процесс. Жалоба касалась процедуры увольнения Насирова с должности. Такое решение Кабмина было принято из-за того, что были данные о наличии у него британского гражданства. Впоследствии суд решил, что этот факт не подтвержден,
      – отметил Сытник.

      И добавил, что такой приговор суда наносит большие репутационные риски для Украины. Ведь британская сторона несколько раз предоставляла документы, подтверждающие обратное.

      Роман Насіров
      Романа Насирова подозревают в незаконном обогащении

      Партнеры из Великобритании не понимают, почему, когда они заявляют о том, что у них есть данные, предоставляют номер паспорта, который был відан Насирову, а суд все равно пишет, что это не соответствует действительности. Это – неуважение к нашим международным партнерам.

      После такого решения суда защищать судебную реформу в Украине очень трудно, как в обществе, так и в среде международных партнеров. Последние прямо меня спрашивают: как можно говорить о том, что судебная реформа удалась, если принимаются такие абсурдные решения,
      – объяснил председатель НАБУ.

      И добавил, что вынужден объяснять международным коллегам: к сожалению, именно административное судопроизводство является ахиллесовой пятой в судебной реформе Украины. Хотя административный суд города Киева не перестает удивлять общество своими решениями, однако в судебной сфере есть и немало положительных примеров.

      Видео полного интервью Артема Сытника 24 канала смотрите здесь.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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