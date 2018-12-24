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      Главное, чтобы не мешали, – Сытник о сотрудничестве с САП, НАПК по делам Семочко и Демчины

      12 Читати новину українською
      Артем Сытник
      Артем Сытник / 24 канал

      Одна из самых громких дел, которые расследует НАБУ – это дело контрразведчика Сергея Семочко. Журналисты нашли у него элитные особняки под Киевом, а у его родственников – российские паспорта. НАБУ не отвечает за паспорта, но отвечает за проверку признаков незаконного обогащения.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

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      По его словам, НАБУ зарегистрировало уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Сергея Семочко.

      Факты, в том числе выявленных в ходе журналистского расследования, проверяются в ходе расследования детективами НАБУ. Но когда будет результат – трудно даже прогнозировать,
      – сказал Сытник.

      Семочко
      Сергей Семочко

      И добавил, что надо учесть работу НАПК, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

      Почему НАПК, как только готовится подозрение по какому-то топ-чиновнику, выдает заключения об отсутствии признаков незаконного обогащения. Когда мы расследуем дела, то даже не надеемся на какое-то конструктивное сотрудничество с НАПК. Главное, чтобы оно не мешало,
      – отметил директор НАБУ.

      Кулик
      Костянтин Кулик

      По мнению руководителя НАБУ, в последнее время выводы НАПК – странные, особенно по делам, которые уже переданы в суд. Например, в отношении бывшего военного прокурора господина Константина Кулика. Не менее удивляет и отсутствие выводов, например в деле работника СБУ Павла Демчины.

      Факт объявления подозрения зависит от детектива НАБУ и прокурора САП. В деле Демчины, например, мы не выходили в публичную плоскость, пока сам Демчина туда не вышел и начал рассказывать, что ему готовится незаконное подозрение,
      – отметил Сытник.

      Демчина
      Павел Демчына

      "На самом деле это была рабочая ситуация. Детектив собрал, по его мнению, достаточно материалов для предъявления подозрения, направил подозрение в САП. Через несколько часов то эта информация появилась в СМИ. Я почти на 100% уверен, что это подозрение не будет согласовано прокурорами", – подытожил Артем Сытник.

      Видео полного интервью Артема Сытника 24 канала смотрите здесь.

      Теги: Новости Украины НАБУ Коррупция Артем Сытник НАПК САП Сергей Семочко
      Источник: 24 канал
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