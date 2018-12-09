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      Война с коррупцией. Начало: документальный спецпроект "Радио Свобода"

      Схемы 27 Читати новину українською

      После Революции Достоинства украинская власть объявила войну коррупции. Для этого с нуля начали создавать специализированный правоохранительный орган – Национальное Антикоррупционное Бюро. В его фокусе – коррупционные преступления высокопоставленных чиновников. На 24 канале – спецпроект "Радио Свобода" к Международному дню борьбы с коррупцией, который во всем мире отмечают 9 декабря.

      НАБУ строили по новым для Украины правилам: руководство выбирали на открытом конкурсе при участии общественности, детективов тестировали на детекторе лжи. Журналисты задокументировали запуск работы НАБУ. Спецпроект "Радио Свобода" касается начального периода работы нового правоохранительного органа – с 2015 по конец 2017 года.

      Читайте также: День борьбы с коррупцией: какое место занимает Украина в мировом рейтинге противодействия взяточничеству

      Итак, впервые в независимой Украине создается новый правоохранительный орган – с нуля, по новым правилам, под пристальным контролем общественности. Цель – бороться с коррупцией среди высокопоставленных чиновников. События начинаются через год после Революции Достоинства, одним из требований которой была решительная война с коррупцией. После конкурсного отбора Артем Сытник назначен главой Антикоррупционного бюро. Он становится первым и единственным работником нового органа.


      Роман Насиров – первая "большая рыба", пойманная НАБУ, – Каленюк

      Впереди – конкурсы на должности детективов, расследование в отношении высших должностных лиц, первые громкие задержания и сопротивление политической элиты.

      – Когда начался конкурс на должности в НАБУ, некоторые претенденты думали, что все будет происходить по привычной схеме. И предлагали взятки. Детективы НАБУ поймали на взятке прокурора ГПУ, который хотел стать детективом НАБУ. Вдумайтесь. Это пример цинизма и правил, которые существуют в нереформированной правоохранительной системе, – сказала исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

      – На встрече предлагали 5 тысяч долларов за один пост, 10 за другую. Но я уже был с оборудованием для записи. В дальнейшем мы настаивали, чтобы все претенденты проходили полиграф, – рассказал член Совета общественного контроля при НАБУ в 2015-2017 годах Алексей Гриценко.

      – Сначала мы сидели фактически без работы, потому что не было прокуроров, которым детективы НАБУ должны были бы передавать дела, – отметил директор НАБУ Артем Сытник.

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      О первых расследованиях Бюро в отношении высших должностных лиц, сопротивлении политической элиты и саботаже судей – смотрите в программе.

      Теги: Роман Насиров Задержание Насирова Артем Сытник Расследования НАБУ Коррупция
      Источник: 24 канал
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