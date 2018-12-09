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      Війна з корупцією. Початок: документальний спецпроект "Радіо Свобода"

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      Після Революції Гідності українська влада оголосила війну корупції. Для цього з нуля почали створювати спеціалізований правоохоронний орган – Національне Антикорупційне Бюро. У його фокусі – корупційні злочини високопосадовців. На 24 каналі – спецпроект "Радіо Свобода" до Міжнародного дня боротьби з корупцією, який у всьому світі відзначають 9 грудня.

      НАБУ будували за новими для України правилами: керівництво обирали на відкритому конкурсі за участі громадськості, детективів тестували на детекторі брехні. Журналісти задокументували запуск роботи НАБУ. Спецпроект "Радіо Свобода" торкається початкового періоду роботи нового правоохоронного органу – з 2015 по кінець 2017 року.

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      Отже, вперше в незалежній Україні створюється новий правоохоронний орган – з нуля, за новими правилами, під пильним контролем громадськості. Мета – боротися з корупцією серед високопосадовців. Події починаються через рік після Революції Гідності, однією з вимог якої була рішуча війна з корупцією. Після конкурсного відбору Артема Ситника призначено очільником Антикорупційного бюро. Він стає першим і єдиним працівником нового органу. 


      Роман Насіров – перша "велика риба", спіймана НАБУ, – Каленюк

      Попереду – конкурси на посади детективів, розслідування щодо найвищих посадовців, перші гучні затримання і спротив політичної еліти.

      – Коли почався конкурс на посади у НАБУ, деякі претенденти думали, що все буде відбуватися за звичною схемою. І пропонували хабарі. Детективи НАБУ впіймали на хабарі прокурора ГПУ, який хотів стати детективом НАБУ. Вдумайтесь. Це приклад цинізму і правил, які існують у нереформованій правоохоронній системі, – сказала виконавчий директор ГО "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк.

      – На зустрічі пропонували 5 тисяч доларів за одну посаду, 10 за іншу. Але я вже був з обладнанням для запису. Надалі ми наполягали, щоб усі претенденти проходили поліграф, – розповів член Ради громадського контролю при НАБУ у 2015-2017 роках Олексій Гриценко.

      – Спочатку ми сиділи фактично без роботи, бо не було прокурорів, яким детективи НАБУ мали б передавати справи, – наголосив директор НАБУ Артем Ситник.

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      Про перші розслідування Бюро щодо найвищих посадовців, спротив політичної еліти та саботаж суддів – дивіться у програмі.

      Теги: Затримання Насірова Роман Насіров Корупція НАБУ Розслідування Артем Ситник
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 9 грудня
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