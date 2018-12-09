День боротьби з корупцією: яке місце посідає Україна у світовому рейтингу протидії хабарництву

З нею борються, а вона не здається. Корупція в Україні найживучіша у Європі. У цій частині світу ми впевнено лідируємо за кількістю хабарників і розкрадачів бюджетних грошей.

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією. Що заважає в Україні її побороти? Де вони живе – у владних коридорах чи в кожному з нас?

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Гривні, євро, долари. Щодня в Україні затримують кілька десятків хабарників. Від лікарів до самих спецпризначенців. Пересічні люди відчувають корупцію скрізь. А міжнародні аудитори підкріплюють ці відчуття цифрами.

За оцінкою МВФ, щороку Україна втрачає від корупції приблизно 2 мільярда доларів. Це цифра, яка відповідає майже двом бюджетам Нацполіції, більш ніж 10 щорічним бюджетам Генеральної прокуратури,

– наголосив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

У боротьбі корупціонерів і антикорупціонерів поки впевнено виграють перші. Хоча у НАБУ є шанс відігратися. Лише за перше півріччя цього року Бюро відкрило справи про розкрадання понад 6 мільярдів доларів. Усі обвинувачені – топ-чиновники.

По-перше, почали арештовуватись, затримуватись, люди, які раніше були недоторканими. По-друге, і це вже з іншими антикорупційними органами, ми почали забирати активи. Останній з прикладів – це арешт двох теплоелектростанцій, бенифіціарами яких є впливові народні депутати,

– підкреслив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Йдеться про братів Дубневичів. Їх звинувачують у привласнені 1,5 мільярда гривень. Проте суд не поспішає виносити рішення, а отже про повернення коштів поки не йдеться. А справу колишнього головного фіскала Романа Насірова суд розглядає майже рік, і то – ще досі не по суті. У цьому випадку йдеться про суму у 2 мільярда. Справу про рюкзаки Авакова суд взагалі закрив. Мовляв, не достатньо виявилось доказів того, що син міністра МВС продав нацгвардійцям наплічники за завищеною ціною. А отже гроші платників податків залишилися у кишені міністерського сина.

Замість пронизаних корупцією судів – в Україні уже не перший рік намагаються створити Антикорупційний. Поки експерти відбирають кандидатів. Потрібно 27 суддів з бездоганною репутацією.

Ми для себе встановили таку межу або планку – друга декада лютого 2019 року. Ми надаємо рекомендацію у Вищу раду правосуддя, після цього там триває ще свій процес,

– прокоментував заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка.

Якщо у боротьбі з топ-корупціонерами результати поки більш ніж скромні, то ментальність пересічних українців зазнала змін. За останні 5 років поменшало побутової корупції. Скажімо, при оформленні різних довідок, уже не всі несуть чиновникам могоричі.

Завдяки запровадженню центрів надання адміністративних послуг, завдяки медичній реформі, освітній реформі, люди менше починають відчувати цю "маленьку", як її називають "петі-корапшн", тобто ту корупцію, яка стосується конкретно їх,

– розповів голова правління Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

Хоча тих, хто несе, все ще чимало. От наприклад дані одного з опитувань на тему лояльності до хабарів. 17 % – стільки українців вважає, що заради блага родини можна дати хабар. 9% громадян вітають хабарництво, якщо питання має суттєве суспільне значення. 62,7 % українців назвали медицину найбільш корумпованою сферою. 39,7 % респондентів сказали, що стикалися з хабарництвом в Державній автомобільній інспекції. 38,6 % – в отриманні держжитла. 30,3 % українців зустрічали корупцію при контактах з представниками прокуратури, 30,3 % – при контактах з представниками судової системи. До речі, люди старшого віку більш терпимі до хабарів і кумівства, ніж молодь. І певні, що корупціонери – це лише представники влади.

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Тим часом, у світовому рейтингу подолання корупції ми на 130 місці. Станом на 2017 рік ми залишаємося однією з найкорумпованіших країн Європи після Росії. Даних за цей рік поки що немає. Їх оприлюднять у на початку наступного року.