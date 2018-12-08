Скільки грошей щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію: шокуючі цифри

26 мільярдів доларів одноразово та додаткові 8 мільярдів щороку втрачає український бюджет через неефективне управління державою та корупцію.

Центр економічної стратегії підрахував, скільки Україна, втрачає через неефективне управління та корупцію. Отримані результати просто вражають. Ви тільки вдумайтеся у ці цифри: 26 мільярдів доларів одноразово та додаткові 8 мільярдів доларів щороку.

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Для кращого розуміння – 26 мільярдів доларів це, наприклад, вісім років забезпечення Збройних сил України або шість років забезпечення охорони здоров'я всіх українців. За ці гроші можна було би переоснастити армію воюючої країни надсучасним озброєнням. Або в рази покращити якість державних та комунальних медичних послуг.

Тепер порахуємо блага з восьми мільярдів доларів, які Україна щороку не отримує через неефективне управління країною. За ці, неотримані нами гроші, можна було б підняти зарплати усім українським вчителям у понад п'ять разів. За ці, неотримані нами гроші, можна було б збільшити виплати при народженні дитини у майже десять разів.

За ці, неотримані нами гроші, можна було б підняти зарплати усім українським медикам більш ніж втричі. За ці, неотримані нами гроші, можна було збільшити пенсії усім українським пенсіонерам майже в половину.

Правда вражає? Жодного з перелічного вище ми не будемо мати, бо країною керують неефективні, корумповані політики. Все дуже просто: вони стають багатшими завдяки тому, що ми стаємо біднішими.

Тепер з'ясуймо, а з чого саме ми не отримуємо всі ці гроші. На ухиленні від сплати податків Україна щороку втрачає сім мільярдів доларів. Через відсутність цивілізованого ринку землі втрачаємо ще 12,5 мільярдів доларів одноразово і 52 мільйони доларів щорічно. Через неповернення поганих боргів – Україна в мінусі ще на 10 мільярдів доларів. На неефективному управлінні інфраструктурою ми щорічно втрачаємо мільярд і 300 мільйонів доларів.

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Через відсутність ефективної приватизації Україна не отримує чотири мільярди й 200 мільйонів доларів. Ось така сумна математика. Зважте, що дірок, у яких Україна втрачає кошти, набагато більше. Проте конкретно в цих випадках, є чітка залежність між неефективним державним управління та нашими з вами втратами.

В Індексі глобальної конкурентоспроможності (за якістю державних інституцій) Україна посідає 118 місце зі 137 країн. Наші позиції в інших рейтингах, які оцінюють державне управління та корупцію, також залишаються, м'яко кажучи, вкрай посередніми. Корупція та нульова довіра до судової системи є основними перешкодами для приходу в Україну міжнародних інвестицій. Без цих грошей економіка не почне розвиватися, а тому не буде конкуренції за працівників, а отже – пристойних для них зарплат.

В підсумку заробітки в українців не зростатимуть, а зважаючи на інфляцію та купівельну спроможності гривні зменшуватимуться. І все це наслідки корупції та неефективного управління країною. Я дозволю собі повторитися, неефективні, корумповані політики стають багатшими завдяки тому, що ми стаємо біднішими. Кожен з нас окремо і країна загалом. Наступного 2019 року ми можемо це змінити. Для цього треба лише віддати управління країною в руки чесних та ефективних політиків.