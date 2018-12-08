19:43
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МС Кисельов. "Чесні" російські ЗМІ
      Вєсті Кремля
      19:24, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Право на гідність
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Скільки грошей щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію: шокуючі цифри

      Право на гідність 385 Читать новость на русском

      26 мільярдів доларів одноразово та додаткові 8 мільярдів щороку втрачає український бюджет через неефективне управління державою та корупцію.

      Центр економічної стратегії підрахував, скільки Україна, втрачає через неефективне управління та корупцію. Отримані результати просто вражають. Ви тільки вдумайтеся у ці цифри: 26 мільярдів доларів одноразово та додаткові 8 мільярдів доларів щороку.

      Читайте також: Запуск експресу до Борисполя: чому українцям не дуже варто радіти

      Для кращого розуміння – 26 мільярдів доларів це, наприклад, вісім років забезпечення Збройних сил України або шість років забезпечення охорони здоров'я всіх українців. За ці гроші можна було би переоснастити армію воюючої країни надсучасним озброєнням. Або в рази покращити якість державних та комунальних медичних послуг.

      via GIPHY

      Тепер порахуємо блага з восьми мільярдів доларів, які Україна щороку не отримує через неефективне управління країною. За ці, неотримані нами гроші, можна було б підняти зарплати усім українським вчителям у понад п'ять разів. За ці, неотримані нами гроші, можна було б збільшити виплати при народженні дитини у майже десять разів.

      За ці, неотримані нами гроші, можна було б підняти зарплати усім українським медикам більш ніж втричі. За ці, неотримані нами гроші, можна було збільшити пенсії усім українським пенсіонерам майже в половину. 

      Правда вражає? Жодного з перелічного вище ми не будемо мати, бо країною керують неефективні, корумповані політики. Все дуже просто: вони стають багатшими завдяки тому, що ми стаємо біднішими. 

      Тепер з'ясуймо, а з чого саме ми не отримуємо всі ці гроші. На ухиленні від сплати податків Україна щороку втрачає сім мільярдів доларів. Через відсутність цивілізованого ринку землі втрачаємо ще 12,5 мільярдів доларів одноразово і 52 мільйони доларів щорічно. Через неповернення поганих боргів – Україна в мінусі ще на 10 мільярдів доларів. На неефективному управлінні інфраструктурою ми щорічно втрачаємо мільярд і 300 мільйонів доларів.

      Читайе також: 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування

      Через відсутність ефективної приватизації Україна не отримує чотири мільярди й 200 мільйонів доларів. Ось така сумна математика. Зважте, що дірок, у яких Україна втрачає кошти, набагато більше. Проте конкретно в цих випадках, є чітка залежність між неефективним державним управління та нашими з вами втратами.

      В Індексі глобальної конкурентоспроможності (за якістю державних інституцій) Україна посідає 118 місце зі 137 країн. Наші позиції в інших рейтингах, які оцінюють державне управління та корупцію, також залишаються, м'яко кажучи, вкрай посередніми. Корупція та нульова довіра до судової системи є основними перешкодами для приходу в Україну міжнародних інвестицій. Без цих грошей економіка не почне розвиватися, а тому не буде конкуренції за працівників, а отже – пристойних для них зарплат.

      В підсумку заробітки в українців не зростатимуть, а зважаючи на інфляцію та купівельну спроможності гривні зменшуватимуться. І все це наслідки корупції та неефективного управління країною. Я дозволю собі повторитися, неефективні, корумповані політики стають багатшими завдяки тому, що ми стаємо біднішими. Кожен з нас окремо і країна загалом. Наступного 2019 року ми можемо це змінити. Для цього треба лише віддати управління країною в руки чесних та ефективних політиків.

      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини України Гроші Відеоблоги Право на гідність Корупція Бюджет
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Как действовать при инсульте: полезные советы
      сьогодні , 19:00 Как действовать при инсульте: полезные советы
      Все про здоров'я 1178
      Скільки грошей щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію: шокуючі цифри
      сьогодні , 18:00 Скільки грошей щороку втрачає Україна через бездіяльність влади та корупцію: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 385
      Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція
      сьогодні , 17:31 Як поводитись у натовпі під час тисняви: інструкція
      777
      Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      сьогодні , 17:02 Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      Дмитро Гнап 857
      Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      сьогодні , 17:01 Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      Дмитро Гнап 1328
      Останнє попередження владі або як громадяни вийшли захистити НАБУ
       13 грудня 2017 , 16:00
      Що найбільше лякає українську владу: неочікувана версія
       23 жовтня 2017 , 14:01
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
       1 листопада , 13:01
      Як покарали Назара Холодницького за злив справ НАБУ
       11 липня , 21:00
      Яку податкову амністію готує президент Порошенко
       16 березня , 19:00
      Як домогтися ув'язнення ТОП-корупціонерів, або Чому політики "пудрять нам мізки"
       12 вересня , 14:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук