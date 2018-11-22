16:39
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Цифра
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Скільки українців дають хабарі та де найчастіше з ними стикалися: приголомшливі цифри

      256 Читать новость на русском

      Українці хочуть від будь-якої влади в Україні, аби вона поборола корупцію. Про це свідчить і опитування. Але для деяких з хабарництвом варто боротись лише у тому випадку, коли воно не зачіпає власні інтереси. Бо як тільки поняття "дати на лапку" переходить у персональну зацікавленість – корупцію можна виправдовувати.

      17 % – стільки українців вважає, що заради блага родини можна дати хабар. 

      Читайте також: Скільки українців знають, що таке Томос: неочікувані дані

      9% громадян вітають хабарництво, якщо питання має суттєве суспільне значення.

      хабарі
      Деякі дозволяють хабарництво, якщо в нього є суспільне значення

      62,7 % українців назвали медицину найбільш корумпованою сферою.

      хабарі
      Медицина – корумпована система

      39,7 % респондентів сказали, що стикалися з хабарництвом в Державній автомобільній інспекції. 38,6 % – в отриманні держжитла. 

      хабарі
      Хабарі в Державній автомобільній інспекції

      30,3 % українців зустрічали корупцію при контактах з представниками прокуратури, 30,3 % – при контактах з представниками судової системи.

      хабарі
      Корупція в правоохоронній системі

      Дані дослідження: КМІС.

      Теги: Новини України соціологічне дослідження Хабар
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Без корупції немає перемоги: як блогери маніпулюють нами на користь Порошенка
      сьогодні , 15:30 Без корупції немає перемоги: як блогери маніпулюють нами на користь Порошенка
      Віталій Шабунін 301
      KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться
      сьогодні , 14:55 KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться
      Євгенія Мазур 1021
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      сьогодні , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      385
      Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      сьогодні , 14:10 Чому він не дешевшає: 5 міфів про власне видобування газу в Україні
      Яніна Ткачук 1549
      Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      сьогодні , 13:04 Хто кого переживе: Пушилін та Пасічник почали смертельну боротьбу
      Олексій Чибісов 1494
      Скільки має сплатити українець, щоб продати нерухомість: нові обурливі правила
       20 жовтня , 08:15
      Лише одна держава Європи випередила Україну по бідності
       24 січня 2017 , 08:05 48
      Скільки росіян байдужі до протестів у країні: приголомшливі дані
       3 серпня , 07:15
      Скільки в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією
       25 липня 2017 , 07:15
      Скільки законопроектів депутати можуть здати на макулатуру
       26 жовтня , 07:15
      Більше половини росіян не знають, чим депутати займаються на роботі
       20 липня 2016 , 10:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук