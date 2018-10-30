Скільки українців знають, що таке Томос: неочікувані дані

Томос – топ-тема не те що тижня чи місяця, а напевне ключове обговорення 2018-го року. Порошенко і компанія активно просувають автокефалію, але, на жаль, мають на меті – банальний піар. Про це свідчить і надання Томосу, бо головне поділити суспільство, а не пояснити суть і очевидні переваги.

Понад дві третини українців не знають, що таке Томос або ж не змогли відповісти на це запитання.

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28,5% українців переконують, що компетентні у питаннях Томосу. Серед тих, хто вважає, що знає, що таке автономія Української православної церкви майже половина дізналась про це із ЗМІ (42,3%).



Майже 43% українців дізналися про Томос із ЗМІ

Кожен п’ятий (19%) отримав інформацію про Томос від релігійних діячів. 17,4% – з виступів президента Петра Порошенка, 15,9% – від інших політиків, 11,5% – від оточуючих.



Близько 16% знають про Томос від політиків, ще 11,5% – від оточуючих

Що таке Томос на заході України знає 43% громадян. А от на сході про автономію церкви знать лише 16% громадян.



Що таке Томос на заході знають 43% людей, на сході – 16%

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.