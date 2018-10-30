Сколько украинцев знают, что такое Томос: неожиданные данные

Томос – топ-тема не то что недели или месяца, а наверное ключевое обсуждение 2018-го года. Порошенко и компания активно продвигают автокефалию, но, к сожалению, имеют целью – банальный пиар. Об этом свидетельствует и предоставление Томоса, потому что главное разделить общество, а не объяснить суть и очевидные преимущества.

Более двух третей украинцев не знают, что такое Томос или же не смогли ответить на этот вопрос.

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28,5% украинцев убеждают, что компетентны в вопросах Томоса. Среди тех, кто считает, что знает, что такое автономия Украинской православной церкви, почти половина узнала об этом из СМИ (42,3%).

Почти 43% украинцев узнали о Томосе из СМИ

Каждый пятый (19%) получил информацию о Томосе от религиозных деятелей. 17,4% – из выступлений президента Петра Порошенко, 15,9% – от других политиков, 11,5% – от окружающих.

Около 16% знают о Томосе от политиков, еще 11,5% – от окружающих

Что такое Томос на западе Украины знает 43% граждан. А вот на востоке об автономии церкви знают только 16% граждан.

Что такое Томос на западе знают 43% людей, на востоке – 16%

Что такое Томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.