Большинство украинцев не знают, что такое Томос: впечатляющее исследование

Скоро Украина должна получить Томос, однако 71,5% украинцев не знают или не могут сказать, что это такое.

Об этом сообщает общественная организация "Детектор медиа", которая провела социологическое исследование.

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Среди опрошенных лишь 28,5% сказали, что знают, что Томос – это документ, который определяет независимость церкви.

При этом на вопрос о том, что сегодня больше всего угрожает независимости Украины и ее развитию, большинство ответили, что это коррумпированность власти (57%), гибридная война России против Украины (32%) и популизм политиков (24%).

Топ-угроз для Украины

Среди других угроз для Украины респонденты назвали: зависимость политики и экономики от олигархов, отсутствие новых некоррумпированных политиков, отток граждан.

Исследование провели с 28 августа по 24 сентября 2018 года. В результате полевого этапа собрали 2026 анкет.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видеО