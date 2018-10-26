Більшість українців не знають, що таке Томос: вражаюче дослідження

Скоро Україна повинна отримати Томос, проте 71,5% українців не знають або не можуть сказати, що це таке.

Про це повідомляє громадська організація "Детектор медіа", яка провела соціологічне дослідження.

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Серед опитаних лише 28,5% сказали, що знають, що Томос – це документ, який визначає незалежність церкви.

При цьому на запитання про те, що сьогодні найбільше загрожує незалежності України та її розвитку, більшість відповіли, що це корумпованість влади (57%), гібридна війна Росії проти України (32%) і популізм політиків (24%).



Топ-загроз для України

Серед інших загроз для України респонденти назвали: залежність політики та економіки від олігархів, відсутність нових некорумпованих політиків, відтік громадян.

Дослідження провели з 28 серпня по 24 вересня 2018 року. В результаті польового етапу зібрали 2026 анкет.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео