Журналісти встановили, що сім'я Каптєлова залишила Україну за місяць до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Схеми" (Радіо Свобода).

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Що "забув" задекларувати Каптєлов

З грудня 2023 року його дружина Євгенія отримує зарплату в державній установі культури Москви. За даними російського пенсійного фонду, її дохід у грудні склав 52 тисячі рублів (приблизно 21 тисяча гривень), а за дев’ять місяців 2024 року – понад 700 тисяч рублів (близько 300 тисяч гривень).

Крім того, з 2015 року родина володіє частиною квартири у Москві, вартість якої може сягати 6 мільйонів гривень. Попри це, у своїй декларації депутат не відобразив цей актив.

Юрист ГО "Центр протидії корупції" Олексій Бойко зазначає, що депутат зобов’язаний декларувати неповнолітніх дітей, а також майно – незалежно від того, набуте воно в шлюбі чи до нього, як і дохід дружини.

Журналісти також з’ясували, що Каптєлов кілька разів виїжджав за кордон під час повномасштабної війни, зокрема під час пленарних засідань Ради, де його фіксували як "відсутнього". Дати цих виїздів збіглися з поїздками його дружини до Туреччини.

Що каже на це Каптєлов

На запитання про можливі ризики, пов’язані з його статусом і проживанням сім’ї в Росії, Каптєлов заявив, що "ці обставини не впливають на його діяльність як народного депутата".

У коментарі "Схемам" Каптєлов заявив, що декларує все, що вимагає закон, і не знав про російське майно родини. Він зазначив, що українські доходи дружини декларував і не приховував, що вона є громадянкою Росії.

З моменту введення воєнного стану вона не перебуває в Україні, що пояснюється правовими й фактичними обставинами. Мої діти не мають українського громадянства, а я юридично не маю офіційного статусу батька через обставини, на які не маю впливу,

– зазначив Каптєлов.

Однак, відповідно до витягу з державного реєстру актів цивільного стану, Каптєлов досі значиться батьком тих дітей і залишається у шлюбі з Євгенією Каптєловою.

Щодо виїздів за кордон депутат заявив, що поїздки "здійснювались з офіційною метою та у зв’язку з особистими обставинами", але на прохання журналістів копії відряджень він не надавав.

Питання, пов’язані з моїм особистим життям, є виключно приватними і не впливають на виконання моїх обов’язків народного депутата України. У своїй діяльності я завжди керуюсь інтересами держави і дію в межах закону,

– додав Каптєлов.

Нагадаємо, "Схеми" розкрили масштабну схему "кумівства", пов'язану з заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим.