У березні 2022 року Полієнко переїхав в житловий комплекс бізнес-класу в Києві. У декларації він вказав, що власниця квартири – його теща Валентина Ткаченко.

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Квартиру придбали у 2020-му році за 3,3 мільйона гривень (на той час це було близько 120 тисяч доларів). Вказана у документі площа становила 162,1 квадратних метра, проте пізніше квартиру розширили до 220 квадратів шляхом заскління тераси та лоджії.

Джерела журналістів у податковій повідомили, що Валентина Ткаченко з 1998 офіційно заробила 100 гривень. На пенсію вона вийшла у 2014-му році і зараз отримує менше ніж 3 тисячі гривень у місяць.

Таку ж пенсію отримує і її чоловік. Всі його офіційні доходи за три роки, без урахування пенсії, склали близько 350 тисяч гривень.

Пояснення поліцейського

У коментарі журналістам Полієнко заявив, що йому невідомі "обставини придбання" квартири.

Водночас дружина поліцейського сказала, що її матір заробляла на вирощуванні квітів. Також, за її словами, в родині була "Волга", яка нібито прирівнювалась по вартості до житлової квартири у Києві.