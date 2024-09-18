В марте 2022 года Полиенко переехал в жилой комплекс бизнес-класса в Киеве. В декларации он указал, что владелица квартиры – его теща Валентина Ткаченко.

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Что обнаружили расследователи о недвижимости Полиенко

Квартиру приобрели в 2020 году за 3,3 миллиона гривен (в то время это было около 120 тысяч долларов). Указанная в документе площадь составляла 162,1 квадратных метра, однако позже квартиру расширили до 220 квадратов путем застекления террасы и лоджии.

Источники журналистов в налоговой сообщили, что Валентина Ткаченко с 1998 официально заработала 100 гривен. На пенсию она вышла в 2014 году и сейчас получает менее 3 тысяч гривен в месяц.

Такую же пенсию получает и ее муж. Все его официальные доходы за три года, без учета пенсии, составили около 350 тысяч гривен.

Объяснения полицейского

В комментарии журналистам Полиенко заявил, что ему неизвестны "обстоятельства приобретения" квартиры.

В то же время жена полицейского сказала, что ее мать зарабатывала на выращивании цветов. Также, по ее словам, в семье была "Волга", которая якобы приравнивалась по стоимости к жилой квартире в Киеве.