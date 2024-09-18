Об этом заявила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время заседания по делу парламентария.

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Центр противодействия коррупции пишет, что Одарченко сегодня не было и в Верховной Раде. Ранее он вышел под залог в 15 миллионов гривен и сдал загранпаспорта.

Он также должен был не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда, прибывать в суд по первому требованию, сообщать суду об изменении своего места жительства и воздержаться от общения со свидетелями.

Заметим, что Одарченко фигурирует в деле о взятке в криптовалюте для председателя Государственного агентства восстановления.

Одарченко объявят в розыск

Прокурор внесла ходатайство о взыскании залога и объявления депутата в международный розыск. Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство завтра, 19 сентября. Также судья инициировал привод Одарченко.

Защита назвала эти ходатайства преждевременными и считает, что причины неявки парламентария могут быть уважительными.

Справочно. 18 сентября Одарченко должны были допросить, "дело двигалось к финалу".

В чем подозревают Одарченко