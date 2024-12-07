Всі вони так чи інакше перетиналися з Олегом Татаровим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Схеми".

Дивіться також Колишній міністр оборони причетний до розкрадання 24 мільйонів доларів Укрспецекспорту, – САП

Як земляки Татарова опинилися у владі

Татаров, як і впливові правоохоронці родом із Новоукраїнки на заході Кіровоградської області. Спільна географія, втім, не єдине, що їх об’єднує: вони працювали разом, спільно писали наукові роботи і просувалися по кар’єрних сходах. Деякі з них також мають із Татаровим родинні стосунки.

Розслідування журналістів "Схем" показало, що нині ці люди займають керівні посади в Національній поліції, органах внутрішніх справ і Державному бюро розслідувань. Ці установи входять до сфери, нагляд за якою, відповідно до посадових обов’язків, здійснює Олег Татаров як чиновник Офісу Президента.

Незалежність правоохоронних органів від політичних впливів – це основа демократичного розвитку системи правопорядку. При цьому, нагляд чиновника ОП Татарова за правоохоронною системою України – публічно вписаний в його посадові обов’язки,

– підкреслюють у "Схемах".

Татаров працює на цій посаді вже понад чотири роки. Попри низку скандалів і критику, його підтримує особисто Володимир Зеленський.