Все они так или иначе пересекались с Олегом Татаровым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы".

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Как земляки Татарова оказались во власти

Татаров, как и влиятельные правоохранители родом из Новоукраинки на западе Кировоградской области. Общая география, впрочем, не единственное, что их объединяет: они работали вместе, совместно писали научные работы и продвигались по карьерной лестнице. Некоторые из них также имеют с Татаровым родственные отношения.

Расследование журналистов "Схем" показало, что сейчас эти люди занимают руководящие должности в Национальной полиции, органах внутренних дел и Государственном бюро расследований. Эти учреждения входят в сферу, надзор за которой, в соответствии с должностными обязанностями, осуществляет Олег Татаров как чиновник Офиса Президента.

Независимость правоохранительных органов от политических влияний – это основа демократического развития системы правопорядка. При этом, надзор чиновника ОП Татарова за правоохранительной системой Украины – публично вписан в его должностные обязанности,

– подчеркивают в "Схемах".

Татаров работает на этой должности уже более четырех лет. Несмотря на ряд скандалов и критику, его поддерживает лично Владимир Зеленский.