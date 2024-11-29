Расследование установило, что эти лица организовали незаконную схему, используя фиктивные документы о якобы содействии в поставках в Казахстан вооружения и военной техники компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Как действовала коррупционная схема

На основании этих документов агенту перечислили почти 24 миллиона долларов США в качестве вознаграждения якобы за привлечение иностранного заказчика.

Следствие выяснило, что все договоренности с казахстанским заказчиком были достигнуты непосредственно украинской стороной, без участия никаких посредников. Это свидетельствует о фиктивности агентских услуг.

Преступную схему начал в 2010–2012 годах тогдашний руководитель "Укрспецэкспорта". Впоследствии он занимал должности генерального директора "Укроборонпрома", Министра обороны Украины и советника Президента. После своего повышения он поручил доверенному лицу, которая стала новым руководителем компании, продолжать оформление фиктивных агентских соглашений.

Сейчас оба фигуранта дела находятся за пределами Украины и объявлены в международный розыск.

Напомним, действующего нардепа Украины от партии "Слуга народа" подозревают в незаконном обогащении на более чем 20 миллионов гривен, что превышает ее официальные доходы и сбережения.