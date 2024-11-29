Розслідування встановило, що ці особи організували незаконну схему, використовуючи фіктивні документи про нібито сприяння у поставках до Казахстану озброєння та військової техніки компанії, зареєстрованій в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

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Як діяла корупційна схема

На підставі цих документів агенту перерахували майже 24 мільйони доларів США як винагороду нібито за залучення іноземного замовника.

Слідство з’ясувало, що всі домовленості з казахстанським замовником були досягнуті безпосередньо українською стороною, без участі жодних посередників. Це свідчить про фіктивність агентських послуг.

Злочинну схему розпочав у 2010–2012 роках тодішній керівник "Укрспецекспорту". Згодом він обіймав посади генерального директора "Укроборонпрому", Міністра оборони України та радника президента. Після свого підвищення він доручив довіреній особі, яка стала новим керівником компанії, продовжувати оформлення фіктивних агентських угод.

Наразі обидва фігуранти справи перебувають за межами України й оголошені в міжнародний розшук.

Нагадаємо, чинну нардепку України від партії "Слуга народу" підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень, що перевищує її офіційні доходи та заощадження.