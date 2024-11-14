Повідомляє 24 Канал з посиланням на САП. Суддя визнав Одарченка винним у тому, що він дав хабар голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафі Найєму.

Дивіться також Суд у справі Фаріон: суд озвучив рішення щодо запобіжного заходу Зінченку

Яким було рішення суду щодо справи Одарченка

ВАКС заочно засудив народного депутата Андрія Одарченка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та заборонив обіймати державні посади на термін три роки.

Суд визнав депутата винним у передачі хабаря голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафі Найєму. Одарченко перевів 10 тисяч доларів у біткоїнах на криптогаманець чиновника, сподіваючись, що агентство виділить кошти на відновлення Харківського державного біотехнологічного університету, яким він раніше керував і, за версією слідства, продовжував контролювати.

Суд виніс вирок Одарченку / Фото САП

Також вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції. Зауважимо, що це перший випадок, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті.

Що відомо про справу Одарченка

За версією обвинувачення, колишній член комітету з питань антикорупційної політики Андрій Одарченко в серпні 2023 року запропонував Мустафі Найєму хабар у біткоїнах на суму 50 тисяч доларів. Він прагнув отримати фінансування з Фонду ліквідації наслідків агресії для ремонту будівель університету, де він раніше був ректором.

Сторона захисту стверджувала, що без провокації з боку Найєма злочин не мав би місця. Під час допиту в суді Одарченко визнав, що запропонував хабар, але за його словами, Найєм змусив його це зробити, переконуючи, що в іншому випадку гроші не виділять. За версією захисту, Найєм з 2023 року співпрацює з правоохоронцями.

Захист вимагав виправдати Одарченка через відсутність належних і допустимих доказів наявності складу злочину в його діях.

Проте прокурорка зазначила, що Одарченко вперше заговорив про провокацію лише після того, як покинув Україну. Там вказали, що в розмовах між ним і Найємом немає ознак провокації, і що Одарченко кілька разів пропонував хабар. Обвинувачення вимагало для Одарченка 10 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади та конфіскацію майна.

До початку судових дебатів Одарченко виїхав за межі України. Його оголосили в розшук, однак нардеп приєднався до засідання онлайн, пояснивши своє рішення виїхати з країни "небезпекою для його життя та здоров'я".