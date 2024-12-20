Журналисты установили, что семья Каптелова покинула Украину за месяц до начала полномасштабной войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Схемы" (Радио Свобода).

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Что "забыл" задекларировать Каптелов

С декабря 2023 года его жена Евгения получает зарплату в государственном учреждении культуры Москвы. По данным российского пенсионного фонда, ее доход в декабре составил 52 тысячи рублей (примерно 21 тысяча гривен), а за девять месяцев 2024 года – более 700 тысяч рублей (около 300 тысяч гривен).

Кроме того, с 2015 года семья владеет частью квартиры в Москве, стоимость которой может достигать 6 миллионов гривен. Несмотря на это, в своей декларации депутат не отразил этот актив.

Юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Алексей Бойко отмечает, что депутат обязан декларировать несовершеннолетних детей, а также имущество – независимо от того, приобретено оно в браке или до него, как и доход жены.

Журналисты также выяснили, что Каптелов несколько раз выезжал за границу во время полномасштабной войны, в частности во время пленарных заседаний Рады, где его фиксировали как "отсутствующего". Даты этих выездов совпали с поездками его жены в Турцию.

Что говорит на это Каптелов

На вопрос о возможных рисках, связанных с его статусом и проживанием семьи в России, Каптелов заявил, что "эти обстоятельства не влияют на его деятельность как народного депутата".

В комментарии "Схемам" Каптелов заявил, что декларирует все, что требует закон, и не знал о российском имуществе семьи. Он отметил, что украинские доходы жены декларировал и не скрывал, что она является гражданкой России.

С момента введения военного положения она не находится в Украине, что объясняется правовыми и фактическими обстоятельствами. Мои дети не имеют украинского гражданства, а я юридически не имею официального статуса отца в силу обстоятельств, на которые не имею влияния,

– отметил Каптелов.

Однако, согласно выписке из государственного реестра актов гражданского состояния, Каптелов до сих пор значится отцом тех детей и остается в браке с Евгенией Каптеловой.

Относительно выездов за границу депутат заявил, что поездки "осуществлялись с официальной целью и в связи с личными обстоятельствами", но по просьбе журналистов копии командировок он не предоставлял.

Вопросы, связанные с моей личной жизнью, являются исключительно частными и не влияют на выполнение моих обязанностей народного депутата Украины. В своей деятельности я всегда руководствуюсь интересами государства и действую в рамках закона,

– добавил Каптелов.

Напомним, "Схемы" раскрыли масштабную схему "кумовства", связанную с заместителем председателя Офиса президента Олегом Татаровым.