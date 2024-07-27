Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что пока не фиксируют увеличение группировки вражеских войск у границы с Беларусью или со стороны Сумщины. По его словам, существенной угрозы нет.

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Регион постоянно страдает от обстрелов

Демченко объяснил, что ситуация на границе с Беларусью остается неизменной, но нужно не терять бдительность и быть готовыми к любым ситуациям.

Каких-то действий, которые бы Россия могла совершать по развертыванию или расширению зоны активных боевых действий в направлении Сумской области, на данный момент мы не фиксируем,

– сказал спикер.

В то же время Черниговщина, Сумщина и Харьковщина постоянно находятся под вражескими обстрелами. По словам Демченко, на севере большинство обстрелов приходится на Сумскую область.

Там враг использует и артиллерию, и авиацию, а также ударные дроны для того, чтобы осуществлять удары по территории Украины. Значительное количество этих атак именно на населенные пункты.