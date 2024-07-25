Украина продолжает укреплять это направление, поскольку оно остается потенциально опасным. В то же время на границе с Беларусью отсутствует военная активность. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Есть ли в России достаточно группировок для нападения на Украину
Спикер отметил, что у России, например, на территории Беларуси отсутствуют необходимые группировки, силы и средства для осуществления каких-либо действий против Украины с белорусской территории.
В направлении границы с Беларусью ситуация отличная от границы с Россией. Там обстановка полностью контролируемая, и рядом с нашей границей мы не видим какой-то активности по перемещению техники, или подразделений, или личного состава армии Беларуси. Конечно, определенное количество сил, подразделений Беларусью используется для того, чтобы усилить границу с нашей страной, но они находятся на определенной удаленности от границы с нашим государством,
– рассказал Демченко.
Демченко также отметил, что это направление остается угрожающим, поэтому укрепление границы продолжается, а подразделения разведки пристально следят за тем, что происходит по ту сторону границы.
Ранее со стороны Беларуси уже звучали заявления о стягивании войск к украинской границе, но это не более чем информационное влияние. Беларусь остается марионеткой России.