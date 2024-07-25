Україна продовжує укріплювати цей напрямок, оскільки він залишається потенційно небезпечним. Водночас на кордоні з Білоруссю відсутня військова активність. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Читайте також Раптова перевірка військ у Білорусі: у ДПСУ розповіли про загрозу з Півночі
Чи є в Росії достатньо угрупувань для нападу на Україну
Він зазначив, що у Росії, наприклад, на території Білорусі відсутні необхідні угрупування, сили та засоби для здійснення будь-яких дій проти України з білоруської території.
У напрямку кордону з Білоруссю ситуація відмінна від кордону з Росією. Там обстановка повністю контрольована і поряд з нашим кордоном ми не бачимо якоїсь активності з переміщення техніки, або підрозділів, або особового складу армії Білорусі. Звісно, що певна кількість сил, підрозділів Білоруссю використовується для того, щоб посилити кордон з нашою країною, але вони знаходяться на певній віддаленості від кордону з нашою державою,
– розповів Демченко.
Демченко також наголосив, що цей напрямок залишається загрозливим, тому укріплення кордону продовжується, а підрозділи розвідки пильно стежать за тим, що відбувається по той бік кордону.
Раніше, з боку Білорусі вже лунали заяви про стягнення військ до українського кордону, але це не більше, ніж інформаційний вплив. Білорусь залишається маріонеткою Росії.