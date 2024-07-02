Наразі ситуація на кордоні абсолютно контрольована. Про це 24 Каналу розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, додавши, що Білорусь продовжує підтримувати Росію й тому постійно звинувачує Україну в підготовці диверсій, постачанні зброї.

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Що відбувається на кордоні

У Держприкордонслужбі наголосили, що Україна не становить небезпеки для Білорусі. Натомість поки Білорусь залишатиметься маріонеткою Кремля, цей напрямок буде загрозливим для нас.

Заяви білоруської сторони про те, що Україна нібито стягує війська до кордону є інформаційним впливом, якому не варто піддаватися. Все це робиться за підтримки Росії.

Уже певний час Білорусь проводить перевірку боєготовності своїх військ, тому відбувається переміщення підрозділів, їхнє вибуття на полігони, в місця виконання завдань, але поруч з нашим кордоном переміщення техніки чи особового складу наразі не фіксується,

– розповів Андрій Демченко.

Упродовж повномасштабної війни Білорусь тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною, періодично відбувається їхня ротація. Тому цілком ймовірно, що вкиди про перекидання спецсил до кордону – це ротаційні заходи, які не могли провести раніше, бо відбувалася перевірка боєготовності.

Також варто нагадати, що Росія не тримає на території Білорусі достатньо сил та засобів, які могли б створити загрозу нашій державі саме з цього напрямку.

Раніше у Білорусі заявили про "наростання напруженості" на кордоні з Україною та звинуватили Захід у розпалюванні конфлікту.