Про це сказав начальник Генштабу Збройних сил республіки Павєл Муравєйко у своєму інтерв'ю, передає 24 Канал. За його словами, армія навчена застосуванню ядерної зброї.

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Білорусь погрожує ядерною зброєю

Ще в березні 2023 року кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що Москва розмістить свою тактичну ядерну зброю в Білорусі на прохання Мінська.

Один з останніх аргументів і тез, які виступають як стримувальний фактор, це повернення на територію нашої країни нестратегічної ядерної зброї,

– заявив Муравєйко.

16 червня минулого року Путін заявив, що перші російські ядерні боєголовки вже доставлені в Білорусь і вся партія надійде до кінця 2023 року. Наприкінці квітня 2024 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що Росія розмістила в Білорусі кілька десятків ядерних боєприпасів.

Ми вміємо впевнено її (ядерну зброю, – 24 Канал) застосовувати. Ми здатні це робити. І ми це зробимо, якщо суверенітету і незалежності нашої країни будуть створені загрози,

– наголосив начальник Генштабу білоруської армії.

Цікаво, що нещодавно у збройних силах Лукашенка також поскаржились, що Україна нібито "стягує до кордонів війська та озброєння". Там абсурдно заявили, що західні країни начебто намагаються "втягнути Білорусь у війну".