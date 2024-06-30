Об этом сказал начальник Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко в своем интервью, передает 24 Канал. По его словам, армия обучена применению ядерного оружия.

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Беларусь угрожает ядерным оружием

Еще в марте 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси по просьбе Минска.

Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают как сдерживающий фактор, это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия,

– заявил Муравейко.

16 июня прошлого года Путин заявил, что первые российские ядерные боеголовки уже доставлены в Беларусь и вся партия поступит до конца 2023 года. В конце апреля 2024 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия разместила в Беларуси несколько десятков ядерных боеприпасов.

Мы умеем уверенно его (ядерное оружие, – 24 Канал) применять. Мы способны это делать. И мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будут созданы угрозы,

– подчеркнул начальник Генштаба белорусской армии.

Интересно, что недавно в вооруженных силах Лукашенко также пожаловались, что Украина якобы "стягивает к границам войска и вооружение". Там абсурдно заявили, что западные страны якобы пытаются "втянуть Беларусь в войну".