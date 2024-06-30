Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что Беларусь является марионеткой Владимира Путина. Кроме этого, белорусских военных на границе с Украиной крайне мало.

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Для чего пропагандисты сейчас делают вбросы информации

По мнению Коваленко, подобные заявления преследуют боевую задачу психологически-информационных спецопераций. Во-первых, происходит запугивание местного населения, что якобы "украинцы хотят напасть на Беларусь". Во-вторых, режим власти Беларуси является марионеткой Кремля.

Он (Алескандр Лукашенко – 24 Канал) выполняет приказы из Москвы. И нынешний приказ – это сковывание Сил обороны Украины на северном плацдарме. Они это говорят для подготовки провокаций. Для чего провокации? Здесь уже вопрос,

– заметил военно-политический обозреватель.

Сколько есть белорусских военных на границе с Украиной

По словам Коваленко, на границе с Украиной действительно наблюдается активизация некоторых подразделений. Однако общее количество сил и средств, которые они имеют, не критичны. То есть говорить о том, что есть угроза со стороны Беларуси не стоит.

На сегодня вдоль границы с Украиной присутствие белорусских войск составляет чуть более, чем 2 тысячи личного состава. Это ни о чем,

– отметил военно-политический обозреватель.

Коваленко объяснил, что накануне наступления россиян на Харьковскую область 10 мая 2024 года оккупанты сконцентрировали в Белгородской области примерно 40 тысяч личного состава. Кроме этого, видим сейчас их "успехи" с таким количеством войск. Поэтому 2 тысячи белорусских военных Украине не угрожают.