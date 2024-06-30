Мол, усиливает какое-то давление, чтобы не вступать в войну белорусскими войсками. Такое мнение 24 каналу озвучил генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.
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Что означают заявления Беларуси
В то же время другие возможности Лукашенко готов предоставлять России, и оккупационному войску.
Лукашенко откупается, поэтому в информационной войне такие заявления не имеют никакого значения. Разведка отслеживает все, у нас на Севере есть система обороны,
– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.
Прежде всего надо обращать внимание на реальный военный потенциал Беларуси, а он – небольшой.
На что рассчитывает Лукашенко
Для Лукашенко такая информационная кампания нужна, чтобы "прислужиться" Путину. Таким образом самопровозглашенный глава Беларуси пытается избежать того, чтобы Путин дожал и заставил его ввести войска в Украину.
Романенко отметил, что существенных изменений в этой ситуации нет, и напомнил, что в 2022 году уже говорили о "наступлении" из Беларуси.
В СНБО отреагировали на заявления Беларуси
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что это информационная операция России, которая раскручивается с помощью подчиненных Лукашенко. Таким образом россияне хотят оттянуть больше украинских сил на границу.
"Любая информация о нашей активности в приграничье является ложью. Наличие россиян со стороны Беларуси как ДРГ есть, но для вторжения сил там нет", – объяснил Коваленко.